Стычки в Тбилиси: в ход пошли перцовый газ и водомет (обновлено, фото, видео) |
Киев приветствует делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией |
В США верят в мир на Южном Кавказе |
Генсек ЛАГ настаивает на углублении связей с Азербайджаном |
Остин пообещал Киеву поставки ATACMS по максимуму |
Азербайджан и Украину объединяет проблема разминирования (фото) |
МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой |
МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено) |
Повышенная температура в Азербайджане сохранится |
Главное Общество

Амирбеков: Азербайджан гордится своим культурным и религиозным разнообразием

Амирбеков: Азербайджан гордится своим культурным и религиозным разнообразием

Правительство Азербайджана серьезно относится к охране каждого религиозного объекта без какой-либо дискриминации.

С данным заявлением выступил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому информационному агентству Sir.

«Все сооружения на территории Азербайджана, независимо от их религиозного происхождения, являются частью нашего богатого культурного и религиозного наследия, отражающего природу нашего многоэтнического и мультикультурного общества», – отметил Амирбеков.

Он напомнил о том, что с окончанием второй Карабахской войны в ноябре 2020 года компетентные органы Азербайджана провели инвентаризацию всех культурных и религиозных объектов на территориях, находившихся под незаконной иностранной оккупацией и пострадавших от войны.

«Те объекты, которые остались после двух войн и были повреждены, сейчас находятся в стадии восстановления, но, к сожалению, многие культурные и религиозные памятники были полностью уничтожены оккупационными силами. 65 из 67 мечетей в Карабахе и других ранее оккупированных территориях были сравнены с землей», – сказал он.

При этом Эльчин Амирбеков заявил, что Азербайджан является светской страной, которая гордится своим культурным и религиозным разнообразием, в которой на протяжении веков мусульмане, христиане, иудеи и представители других конфессий живут в согласии и дружбе бок-о-бок.

«Мы твердо верим, что мирный договор, который, как мы надеемся, может быть заключен в ближайшее время между нашими странами, не только положит формальный конец одному из этнических конфликтов, одного из наиболее длительных и трагических мировых событий, но и также поможет укрепить доверие между армянами и азербайджанцами и позволит им жить вместе как хорошие соседи, а однажды, надеюсь, и как друзья», – подытожил Амирбеков.

Теги:
Из этой рубрики
Амирбеков: Азербайджан гордится своим культурным и религиозным разнообразием
Общество

Амирбеков: Азербайджан гордится своим культурным и религиозным разнообразием

2024/04/30, 23:53
Украинские депутаты почтили память шехидов (фото)
Общество

Украинские депутаты почтили память шехидов (фото)

2024/04/30, 22:16
Азербайджан и Украину объединяет проблема разминирования (фото)
Общество

Азербайджан и Украину объединяет проблема разминирования (фото)

2024/04/30, 22:06
МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой
Общество

МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой

2024/04/30, 21:43
Повышенная температура в Азербайджане сохранится
Общество

Повышенная температура в Азербайджане сохранится

2024/04/30, 19:44
Глава ANAMA: Минная проблема представляет угрозу
Общество

Глава ANAMA: Минная проблема представляет угрозу

2024/04/30, 19:13
4 июня азербайджанские паломники отправятся в хадж
Общество

4 июня азербайджанские паломники отправятся в хадж

2024/04/30, 18:54
Анар Мамедли проведет под замком 3 месяца и 28 дней (обновлено)
Общество

Анар Мамедли проведет под замком 3 месяца и 28 дней (обновлено)

2024/04/30, 18:41
Экономист: В сельскохозяйственном секторе должны произойти радикальные перемены
Общество

Экономист: В сельскохозяйственном секторе должны произойти радикальные перемены

2024/04/30, 17:00