Амирбеков: Азербайджан гордится своим культурным и религиозным разнообразием

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Правительство Азербайджана серьезно относится к охране каждого религиозного объекта без какой-либо дискриминации.

С данным заявлением выступил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому информационному агентству Sir.

«Все сооружения на территории Азербайджана, независимо от их религиозного происхождения, являются частью нашего богатого культурного и религиозного наследия, отражающего природу нашего многоэтнического и мультикультурного общества», – отметил Амирбеков.

Он напомнил о том, что с окончанием второй Карабахской войны в ноябре 2020 года компетентные органы Азербайджана провели инвентаризацию всех культурных и религиозных объектов на территориях, находившихся под незаконной иностранной оккупацией и пострадавших от войны.

«Те объекты, которые остались после двух войн и были повреждены, сейчас находятся в стадии восстановления, но, к сожалению, многие культурные и религиозные памятники были полностью уничтожены оккупационными силами. 65 из 67 мечетей в Карабахе и других ранее оккупированных территориях были сравнены с землей», – сказал он.

При этом Эльчин Амирбеков заявил, что Азербайджан является светской страной, которая гордится своим культурным и религиозным разнообразием, в которой на протяжении веков мусульмане, христиане, иудеи и представители других конфессий живут в согласии и дружбе бок-о-бок.

«Мы твердо верим, что мирный договор, который, как мы надеемся, может быть заключен в ближайшее время между нашими странами, не только положит формальный конец одному из этнических конфликтов, одного из наиболее длительных и трагических мировых событий, но и также поможет укрепить доверие между армянами и азербайджанцами и позволит им жить вместе как хорошие соседи, а однажды, надеюсь, и как друзья», – подытожил Амирбеков.