Остин пообещал Киеву поставки ATACMS по максимуму

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.
У Остина спросили, планируют ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи более чем на 60 миллиардов долларов.
«США предоставит столько возможностей, сколько смогут», – сказал Остин. Он также добавил, что Украина уже получила ATACMS.