Остин пообещал Киеву поставки ATACMS по максимуму

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Соединенные Штаты Америки предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.

У Остина спросили, планируют ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи более чем на 60 миллиардов долларов.

«США предоставит столько возможностей, сколько смогут», – сказал Остин. Он также добавил, что Украина уже получила ATACMS.