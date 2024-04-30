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Остин пообещал Киеву поставки ATACMS по максимуму

Остин пообещал Киеву поставки ATACMS по максимуму

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине столько ракет ATACMS, сколько смогут.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, отвечая на вопросы на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.

У Остина спросили, планируют ли США дополнительные поставки дальнобойных ракет ATACMS за пределами недавно принятого пакета помощи более чем на 60 миллиардов долларов.

«США предоставит столько возможностей, сколько смогут», – сказал Остин. Он также добавил, что Украина уже получила ATACMS.

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