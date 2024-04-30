Фонд Магомаева собрал для пострадавших в «Крокусе» около 140 млн

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Фонд Муслима Магомаева собрал для пострадавших в результате теракта в «Крокус сити холле» около 140 млн рублей. За помощью в фонд уже обратились 80 семей погибших и пострадавших, говорится в сообщении Crocus Group.

«Все эти дни Фонд Муслима Магомаева проводил благотворительный сбор средств для оказания помощи пострадавшим. Вскоре фонд приступит к обработке заявок – за это время за помощью обратились более 80 семей и родственников погибших и пострадавших. Благодаря неравнодушным людям Фонду Муслима Магомаева удалось собрать около 140 млн рублей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что первые пожертвования на общую сумму 100 млн рублей внесли владелец компании Сrocus Group Араз Агаларов и его сын, бизнесмен и музыкант Эмин. Кроме того, поддержку оказали партнеры компании – одной из таких инициатив стал благотворительный концерт Юрия Куклачева, который прошел в апреле в Vegas City Hall.