Никарагуа не смогла в суде запретить Германии поставлять оружие Израилю

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Международный суд ООН отклонил запрос Никарагуа об указании обеспечительных мер против Германии из-за военной помощи Израилю, заявил во вторник председатель суда Наваф Салам.

«Суд 15 голосами против одного пришел к выводу, что обстоятельства в том виде, в котором они сейчас представлены суду, не являются таковыми, чтобы требовать осуществления полномочий по статье 41 Статута для указания обеспечительных мер», – заявил председатель суда, объявляя во вторник решение по запросу Никарагуа о мерах против Германии из-за поставок оружия Израилю.