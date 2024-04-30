В Болгарии запретили рекламу азартных игр в СМИ

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Депутаты Народного собрания Болгарии на своем заключительном заседании перед досрочными парламентскими выборами 9 июня запретили рекламу азартных игр в средствах массовой информации. Трансляция заседания велась на официальном сайте парламента.

Законопроект, который был принят во втором, окончательном, чтении, предусматривает запрет на рекламу азартных игр в электронных и печатных СМИ, но разрешает ее на билбордах и в спортивных залах, которые находятся на расстоянии не менее 300 метров от учебных заведений. Игровые залы можно открывать лишь в населенных пунктах, где проживают более 10 тыс. жителей, а также на курортах и приграничных территориях.

Закон, поддержанный всеми парламентскими политическими объединениями, вызвал массовую негативную реакцию не только стороны организаторов азартных игр, но и со стороны спортивных федераций, которые могут потерять своих спонсоров, а также телекомпаний и других СМИ, теряющих доходы от рекламы.

В официальной позиции телеканал Nova обратил внимание, что закон был принят в краткие сроки, без обсуждения с заинтересованными сторонами, и он может серьезно подорвать экономическую независимость СМИ.

Основным аргументом в пользу принятия законопроекта была необходимость борьбы с игровой зависимостью, которой страдают множество людей.