Гафарова отметила стратегический характер партнерства между Баку и Пекином (фото)

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Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу с прибывшей в нашу страну делегацией, возглавляемой председателем Народной Китайской Ассоциации по дружбе с иностранными государствами Яном Ванмином. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

На встрече отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой характеризуются высокой динамикой развития и находятся на очень высоком уровне. Большая интенсивность в развитии наших отношений особенно наблюдается в последнее время.

Как сказала спикер Милли Меджлиса, отношения между Азербайджаном и Китаем носят характер стратегического партнёрства, и наши страны плодотворно сотрудничают во многих областях. Два государства неизменно поддерживают друг друга в вопросах, имеющих особое значение для них. Азербайджан всегда безусловно поддерживал политику «единого Китая», а также территориальную целостность и суверенитет Китая. Спикер Сагиба Гафарова высоко оценила поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета нашей страны. Упоминалась и взаимоподдержка двух государств в международных организациях.

На встрече также было сказано, что основанный на взаимодоверии высокоуровневый политический диалог глав двух государств является прочным залогом развития двусторонних связей во всех сферах. Отмечалось, что первый официальный визит Общенационального лидера Гейдара Алиева в Китай в 1994-м году заложил основу для наших взаимоотношений. Поездки Президента Ильхама Алиева в Китай и его встречи с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином придали большой стимул росту взаимосвязей.

Также отмечалась существенная роль парламентов в углублении отношений между двумя странами. Было подчёркнуто, что эти связи в последние годы стали более тесными. Встречные поездки способствуют дальнейшему развитию отношений. Кроме того, действующие в наших парламентах группы дружбы служат мостом между нами. Имеются возможности расширения межпарламентских связей как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Председатель Китайской Народной Ассоциации Ян Ванмин заметил, что отношения между нашими странами прошли путь здорового, стабильного развития под руководством глав государств. По его словам, личные дружеские отношения, существующие между нашими президентами, способствуют отношениям. Говоря о текущем высочайшем уровне отношений между нашими странами, Ян Ванмин подчеркнул, что его страна придает большое значение связям с Азербайджаном и проявляет большое уважение к пути развития Азербайджана. Была подчеркнута и поддержка Китаем территориальной целостности и суверенитета нашей страны, и высокая оценка позиции Азербайджана по политике «единого Китая».

Коснувшись значимости межпарламентских связей, гость сообщил, что Китайская Народная Ассоциация вносит свой вклад в развитие отношений с парламентами других стран. С это целью Ассоциация претворяет в жизнь различные меры. Ян Ванмин упомянул, что, будучи членом парламента, он представлен в группах дружбы, отметил придаваемое им работе в этой области большое значение и заявил о намерении наладить более тесное сотрудничество с азербайджанским парламентом. По его словам, дальнейшее расширение межпарламентского сотрудничества внесёт больший вклад в развитие стратегического партнерства, основанного главами двух государств.

Как было сказано на встрече, углубление сотрудничества в гуманитарной и культурной сферах послужит дальнейшему развитию связей между нашими народами, и есть хорошие возможности для сотрудничества в областях науки, культуры, молодежной политики. Также отмечалось, что основной движущей силой культурного и гуманитарного обмена являются отношения между Фондом Гейдара Алиева и Китайской Народной Ассоциацией. Реализуемые ими совместно проекты способствуют сближению наших народов и упрочению наших связей.

Отметив, что возглавляемая им Ассоциация сотрудничает с более чем 500 учреждениями в 150 странах, Ян Ванмин подчеркнул, что Фонд Гейдара Алиева является ближайшим партнером Ассоциации в этом регионе.

По словам спикера Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой, Фонд Гейдара Алиева под руководством Первой вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой не только реализует проекты, имеющие большое значение в нашей стране, но и проводит важные работы во многих странах мира.

На встрече состоялся обмен мнениями о прочих вопросах, представляющих обоюдный интерес.