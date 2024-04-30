Нетаньяху: МУС не имеет власти над Израилем (видео)

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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не имеет власти над Израилем, но возможное решение по выдаче ордеров на арест израильских чиновников и военных стало было «скандалом исторического масштаба», заявил во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

В специальном видеообращении к нации Нетаньяху подчеркнул, что ничто в мире, включая возможное решение МУС, не изменит решимость Израиля достичь целей войны в Газе и провести операцию в Рафахе на границе с Египтом.

«Есть много сил, пытающихся помешать нам сделать это (достичь целей войны). Недавно к ним присоединилась еще одна сила – Международный уголовный суд в Гааге. Этот суд не имеет власти над Государством Израиль. Возможность того, что он выдаст ордера на арест командиров армии Израиля и руководителей государства, является скандалом исторического масштаба», – сказал премьер.

По словам Нетаньяху, возможная выдача ордеров на арест израильских чиновников и военных станет «первым случаем, когда демократической стране, борющейся за свое существование по всем нормам международного права, предъявили обвинения в военных преступлениях».

«Израиль ожидает, что лидеры свободного мира решительно выступят против этого скандального шага, который нанесет ущерб самообороне не только Государства Израиль, но и всех демократических стран мира. Израиль ожидает, что эти лидеры будут использовать все свое влияние и все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы не допустить этого опасного шага, который будет представлять собой моральное и историческое банкротство», – подчеркнул глава израильского правительства.

