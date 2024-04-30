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Число жертв в Газе возросло до 34535

Число жертв в Газе возросло до 34535

Число погибших в результате израильских атак в Газе на 207-й день войны достигло 34535. Ранения получили 77704 человек.

Минздрав Газы сообщил, что за последние 24 часа в секторе Газа погибли 47 человека, 61 получили ранения.

Количество журналистов, погибших в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года, достигло 142. Последним из них, согласно информации, стал репортер телеканала «Аль-Кудс аль-Юм» Салем Абу Таюр. Он и его сын Ахмед погибли в результате авиаудара израильской армии по лагерю беженцев Нусейрат в центре сектора Газа.

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