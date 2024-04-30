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МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой

МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

В обращении ведомства говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, с 1-2 мая на территории страны прогнозируется нестабильная погода, местами ливни, кратковременные паводки и сели в некоторых реках, грозы и сильный ветер.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями. Рекомендуется держаться подальше от паводковых и паводкоопасных зон, а в случае такой угрозы немедленно подняться на ближайшую высоту.

Также во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. А также, учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности».

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МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой
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