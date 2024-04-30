В Ереване задерживают протестующих против нормализации отношений с Баку (обновлено, видео)

21:49 В настоящее время движение транспорта на ереванском проспекте Аршакуняц парализовано.
Группа граждан более часа блокировала проспект на территории, прилегающей к торговому центру «Ереван Молл»
***
21:41 Противники нормализации отношений с Азербайджаном вышли в Ереване на акцию протеста. Сотрудники полиции проводит задержания участников акции.
При этом пользователи соцсетей сообщают, что во время протестов в Ереване полиция задержала лидера военизированной группы «Сасна Црер» Жирайра Сефиляна.