Украинские удары по НПЗ спровоцировали рост цен на топливо в России

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Атаки украинских беспилотников по НПЗ в России вызвали рост цен на дизельное топливо для российских потребителей.

Стоимость бензина также достигла шестимесячного максимума, увеличившись более чем на 20 процентов с начала года, поскольку предложение сокращается и все больше заводов вынуждены приостанавливать производств, сообщило Politico.

В результате Москва сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, отгрузив на прошлой неделе чуть более 712 тысяч тонн дизельного топлива, по сравнению с более 844 тысячами за ту же неделю в 2023 году, отметило издание.