МЧС предупреждает граждан в связи с непогодой |
МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено) |
Повышенная температура в Азербайджане сохранится |
Армяне завершили разминирование приграничного с Азербайджаном села |
Турция следит за делимитацией границы между Азербайджаном и Арменией |
4 июня азербайджанские паломники отправятся в хадж |
Армения готова разблокировать транспортные коммуникации с Азербайджаном и Турцией |
Трамп назвал условие, при котором продолжит выделять деньги в поддержку Украины |
Баку ответил Парижу на обвинения в поддержке сепаратизма |
Главное Политика

Польша высоко ценит углубление отношений с Азербайджаном

Польша высоко ценит углубление отношений с Азербайджаном

Мы рады значительному углублению наших отношений с Азербайджаном.

Об этом заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборский на мероприятии, посвященном Дню Конституции Польши. Его слова приводит АПА.

Было отмечено, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом общий объем экспорта Польши в Азербайджан увеличился на 36%, а экспорт продуктов питания – примерно на 50%: «В прошлом году Польшу посетило на 30% больше азербайджанцев, чем в 2022 году, за этот период количество обращений за получением визы выросло на 32%. Мы наблюдаем растущий интерес польских предпринимателей, ищущих возможности для бизнеса в Азербайджане. На прошлой неделе наше посольство организовало онлайн-семинар для более чем 30 агропродовольственных компаний, заинтересованных в налаживании бизнеса на азербайджанском рынке».

Теги:
Из этой рубрики
МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено)
Политика

МИД Казахстана: Баку и Ереван подтвердили участие в переговорах (обновлено)

2024/04/30, 20:51
Армянские депутаты не стали обсуждать проект против делимитации и демаркации
Политика

Армянские депутаты не стали обсуждать проект против делимитации и демаркации

2024/04/30, 20:40
Польша высоко ценит углубление отношений с Азербайджаном
Политика

Польша высоко ценит углубление отношений с Азербайджаном

2024/04/30, 20:00
Алиев принял представителей Церкви Иисуса Христа и главу Фонда Стирлинга (фото)
Политика

Алиев принял представителей Церкви Иисуса Христа и главу Фонда Стирлинга (фото)

2024/04/30, 19:39
Россия и Турция проведут политические консультации
Политика

Россия и Турция проведут политические консультации

2024/04/30, 19:17
Турция следит за делимитацией границы между Азербайджаном и Арменией
Политика

Турция следит за делимитацией границы между Азербайджаном и Арменией

2024/04/30, 19:03
Самед Сеидов назвал немецкого депутата политическим террористом
Политика

Самед Сеидов назвал немецкого депутата политическим террористом

2024/04/30, 18:48
Мирзоян признал наличие проблем в отношениях с Россией
Политика

Мирзоян признал наличие проблем в отношениях с Россией

2024/04/30, 18:28
Президент Армении высказался о делимитации границ с Азербайджаном
Политика

Президент Армении высказался о делимитации границ с Азербайджаном

2024/04/30, 18:14