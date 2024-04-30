Польша высоко ценит углубление отношений с Азербайджаном

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Мы рады значительному углублению наших отношений с Азербайджаном.

Об этом заявил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборский на мероприятии, посвященном Дню Конституции Польши. Его слова приводит АПА.

Было отмечено, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом общий объем экспорта Польши в Азербайджан увеличился на 36%, а экспорт продуктов питания – примерно на 50%: «В прошлом году Польшу посетило на 30% больше азербайджанцев, чем в 2022 году, за этот период количество обращений за получением визы выросло на 32%. Мы наблюдаем растущий интерес польских предпринимателей, ищущих возможности для бизнеса в Азербайджане. На прошлой неделе наше посольство организовало онлайн-семинар для более чем 30 агропродовольственных компаний, заинтересованных в налаживании бизнеса на азербайджанском рынке».