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Алиев принял представителей Церкви Иисуса Христа и главу Фонда Стирлинга (фото)

Алиев принял представителей Церкви Иисуса Христа и главу Фонда Стирлинга (фото)

30 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял руководящий состав Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Соединенных Штатов Америки – члена «Кворума двенадцати Апостолов» Дэвида Беднара, члена «Кворума семидесяти» Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Джека Герарди, президента Фонда Стирлинга Майлса Хансена и генерального исполнительного директора Фонда Стирлинга Эдварда Роу. Об этом сообщает «Азертадж».

На встрече было отмечено значение предстоящего в Баку Всемирного форума по межкультурному диалогу, выражена уверенность в том, что это мероприятие внесет вклад в расширение межкультурного диалога в международном масштабе. Участие в форуме большого числа влиятельных гостей из различных стран было расценено как пример интереса, проявляемого в мире к этому мероприятию.

В ходе беседы говорилось о вкладе Азербайджана в межкультурный и межрелигиозный диалог, с удовлетворением было подчеркнуто, что на протяжении истории представители различных культур и религий жили в нашей стране как одна семья, в условиях мира и дружбы.

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