Глава ANAMA: Минная проблема представляет угрозу

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Минная проблема, с которой сталкивается Азербайджан, представляет угрозу для здоровья людей, окружающей среды и оказывает негативное влияние на усилия по развитию региона.

Об этом председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов сказал на панельной дискуссии в рамках 27-й международной встречи руководителей национальных противоминных служб и советников Организации Объединенных Наций в Женеве. Его слова приводит «Репорт».

Глава агентства рассказал о проделываемой работе по устранению минной опасности и ее последствий на освобожденных от оккупации территориях.