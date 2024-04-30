Трамп назвал условие, при котором продолжит выделять деньги в поддержку Украины

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Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Европы увеличения размера военной помощи для Украины. Она должна соответствовать суммам, которые предоставляет Америка, в противном случае он также откажется от поддержки.

Соответствующее заявление Трамп озвучил в эксклюзивном интервью журналу Time. Он подчеркнул, что Европа должна «уравнять счет».

«Я не буду давать (деньги Украине – ред.), если Европа не станет сравнивать счет (выделенной помощи – ред.). Если Европа не собирается платить, почему мы должны?» – сказал Трамп.

Он напомнил, что война РФ против Украины имеет гораздо большие последствия для Европы, в отличие от Штатов, которые отделяет целый океан.