БИГ и партия «Тавини Уираатира» Французской Полинезии подписали меморандум

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Бакинская инициативная группа и политическая партия «Тавини Уираатира» Французской Полинезии подписали меморандум в рамках конференции «Путь к деколониализму: последствия ассимиляции и ее влияние на реализацию прав человека» в венском офисе ООН.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, подписание меморандума имеет большое значение с точки зрения перспектив развития отношений и дальнейшего сотрудничества.

Также меморандум откроет путь к предотвращению угроз национальной идентичности за счет уменьшения последствий ассимиляции и к достижению важных результатов в вопросе деколонизации. Это также станет важным началом сохранения местной культуры для подрастающего поколения.