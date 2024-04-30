Стало известно об оценке НАТО вероятности нападения России на соседей

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Планировщики НАТО считают маловероятным в ближайшем будущем «прямое вторжение» России в страну-участницу альянса, которая граничит с ней. Об этом пишет Wall Street Journal

Как отмечает издание, серьёзным разногласием в НАТО считается различие во взглядах стран-участниц на угрозы.

По данным газеты, НАТО указывает, что терроризм и Россия представляют собой основные угрозы, но многие чиновники Турции и других стран-участниц, расположенных вдоль Средиземного моря, больше обеспокоены региональными конфликтами и нелегальной миграцией, чем Россией.