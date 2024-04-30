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Узбек оскорбил президента в интернете и угодил за решетку на 5 лет

Узбек оскорбил президента в интернете и угодил за решетку на 5 лет

Наманганский городской суд по уголовным делам приговорил к 5 годам лишения свободы гражданина за оскорбительные и клеветнические высказывания в адрес президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщило интернет-издание Газета.уз.

Как указывает издание, суд признал 27-летнего жителя Намангана Д. Т. виновным «в оскорблении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в социальных сетях, а также в незаконном выезде за границу».

Д. Т. задержали 4 декабря 2023 года после возвращения из Ирана и предъявили обвинение по части 3 статьи 158 (публичное оскорбление или клевета в отношении президента Узбекистана, а равно с использованием печати или иных СМИ, сетей телекоммуникаций или в интернете) и пункту «б» части 2 статьи 223 (незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Узбекистан по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Первая статья предусматривает наказание в виде исправительных работ до 3 лет, ограничения свободы от 2 до 5 лет или лишения свободы до 5 лет, а вторая – лишение свободы от 5 до 10 лет.

Сообщается также, что осужденный в сентябре 2016 года выехал в Иран без оформления необходимых документов.

Издание со ссылкой на материалы суда пишет, что Д. Т. разместил клеветнический комментарий в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) под публикацией, в которой говорилось о планируемом участии президента Шавката Мирзиёева в параде Победы в Москве 9 мая 2023 года. Кроме того, он опубликовал в Facebook фото с президентом, совершающим паломничество, с комментарием, который был признан экспертизой оскорбительным.

В ходе судебного заседания Д. Т. заявил, что не является членом какой-либо религиозной организации.

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