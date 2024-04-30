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Баку ответил Парижу на обвинения в поддержке сепаратизма

Баку ответил Парижу на обвинения в поддержке сепаратизма

Категорически отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против нашей страны министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном во время обсуждений азербайджано-новокаледонских отношений в правовом комитете Национальной ассамблеи Франции. Об этом заявили в МИД Азербайджана, комментируя обвинения, выдвинутые против Азербайджана министром внутренних дел Франции.

«Министр внутренних дел Франции, обвиняющий Азербайджан якобы в поддержке сепаратизма на примере Новой Каледонии, забывает, что именно французская сторона на протяжении долгого времени предпринимала шаги в поддержку агрессивного сепаратизма в Азербайджане, регулярно принимала во Франции представителей сепаратистского режима на высоком уровне. Известно, что по инициативе правящей партии Франции французский парламент, наряду с принятием решений и резолюций, ставящих под вопрос территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и признающих сепаратистский режим, создал возможность для деятельности Группы дружбы с бывшим сепаратистским режимом», – сказано в сообщении.

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