СМИ: Макрон хочет повлиять на Путина через Си Цзиньпина

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Президент Франции Эммануэль Макрон стремится через председателя КНР Си Цзиньпина повлиять на президента России Владимира Путина и позицию РФ относительно украинского конфликта, французский лидер также планирует с выгодой для Парижа использовать визит лидера Китая во Францию.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Президент Эммануэль Макрон намерен стремиться углубить свою личную связь с Си Цзиньпином во время двухдневного визита во Францию, обращаясь к китайскому лидеру с просьбой призвать Владимира Путина положить конец войне России в Украине», — говорится в сообщении агентства.

Параллельно с продвижением этой стратегии, Макрон, как отметили источники Bloomberg, желает привлечь китайские инвестиции во французский сектор производства аккумуляторов для электромобилей.

В этой связи Си Цзиньпина будут ожидать на ужине в Елисейском дворце в Париже в рамках его поездки по странам Европы, сообщили источники агентства.