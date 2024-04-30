Нетаньяху попросил Байдена не допустить выдачи ордера суда в Гааге на его арест

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена предотвратить то, что Международный уголовный суд в Гааге выдаст ордера на арест израильских чиновников.

По данным источников Axios, члены Конгресса обеих партий также предупредили Международный уголовный суд о том, что в случае выдачи ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников будет месть со стороны США – и соответствующее законодательство уже разрабатывается.

МУС расследует обвинения в военных преступлениях против израильских военных и палестинских ополченцев, начиная с 2014 года.

В Белом доме отказались комментировать разговор Нетаньяху с Байденом, но заявили, что «МУС не имеет юрисдикции в этой ситуации, и мы не поддерживаем его расследование».