Лаврову пришлось оправдываться перед Мухриддином

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Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином дал дополнительные подробные разъяснения о проводимых Россией мерах по профилактике терроризма, сообщили в МИД РФ.

«Трагические события в «Крокус Сити Холл» стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчёркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», – заявили в ведомстве.