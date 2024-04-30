Байрамов выступил на форуме в Дохе, принята декларация

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Двусторонние и мирные переговоры, сторонником которых выступает Азербайджан, рассчитаны на устойчивый мир и стабильность на Южном Кавказе.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на 3-м заседании Экономического Форума и сотрудничества Лиги арабских государств – Центральная Азия-Азербайджанская Республика.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, минной опасности, угрожающей этой деятельности, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр иностранных дел отметил, что последние соглашения, достигнутые между комиссиями по делимитации, зарекомендовали себя как наиболее эффективная и успешная линия с точки зрения достижения взаимных результатов.

По итогам форума принята Дохинская декларация, участники форума выразили поддержку процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией.