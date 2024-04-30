Президент CAAID: Азербайджан станет важным направлением для алжирцев

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Алжир и Азербайджан работают над определением взаимовыгодных сфер сотрудничества. Напомним, что 23 марта председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Швейцарию встретилась с председателем Национального народного собрания Алжирской Народной Демократической Республики Брахимом Бугали. На встрече отмечалось наличие большого потенциала для дальнейшего развития отношений между двумя дружественными странами. Было подчеркнуто, что связи между парламентами Азербайджана и Алжира являются важной составляющей двустороннего сотрудничества, что деятельность групп дружбы будет способствовать дальнейшему углублению этих связей.

На вопросы Minval.az об основных тенденциях экономического сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром отвечает алжирский эксперт-экономист, президент Арабо-африканского центра инвестиций и развития (CAAID) Амин Буталби.

– Господин Буталби, какие вопросы составляют сегодня повестку двусторонних отношений между Азербайджаном и Алжиром?

– На протяжении всей истории Алжир и Азербайджан поддерживали прочные и устойчивые отношения, будь то двусторонние отношения или через международные организации. Между странами существуют хорошие связи на международных платформах. Имеется очень большой потенциал сотрудничества в экономической сфере. Алжир рассматривает Азербайджан как одну из важнейших стран с точки зрения внешней политики, экономического и торгового сотрудничества. Наши отношения еще больше укрепились в ходе визита делегации во главе со спикером азербайджанского парламента Сахибой Гафаровой в Алжир. Во ходе данного визита были освещены пути расширения партнерства и возможностей сотрудничества между двумя странами, а также состоялся обмен знаниями и опытом между официальными учреждениями двух стран.

Между парламентами обеих стран также налажены дружеские отношения. При Милли Меджлисе АР действует азербайджано-алжирская межпарламентская рабочая группа, а также алжиро-азербайджанская – в парламенте Алжира.

– На каком уровне торгово-экономические отношения между нашими странами?

– Сегодня Алжир и Азербайджан поддерживают очень тесные отношения, включающие соглашения о сотрудничестве в разных областях, в том числе в торговле, усилении инвестиционных возможностей и развитии экономического сотрудничества. Однако необходимо объединить усилия для достижения экономических выгод, увеличения производства, диверсификации экспорта за границу.

Торговый обмен растет и ускоряется. Мы работаем вместе с посольством и всеми сторонами, с которыми у нас есть отношения в Азербайджане, для предоставления прямых инвестиций и установления экономических связей, информирования инвесторов с целью ознакомления с имеющимися возможностями. Считаю, что нынешний объем торгового обмена отражает потенциал двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Алжиром. Обе страны сейчас работают над укреплением двусторонних отношений и расширением экономического сотрудничества, содействием торговому обмену.

– На каком уровне находится сотрудничество наших стран в рамках ОИК, Движения неприсоединения, ОПЕК и других международных организаций?

– Объединив усилия для достижения поставленных целей, наши страны могут усилить свои позиции в этих организациях, особенно в поддержку освобождения Палестины и Западной Сахары, которая является последней колонией Африки. Алжир и Азербайджан придерживаются одинаковых мнений и идей. Они должны объединить усилия для разработки стратегии, чтобы иметь весомый голос в этих организациях. Азербайджан занимает особое место в Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения.

Сегодняшнее сотрудничество между странами сосредоточено, прежде всего, в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества. На данный момент между двумя странами подписано четыре экономических соглашения. Особое внимание уделяется укреплению системы образования в обеих странах, что очень важно.

– Каковы возможности наших стран для сотрудничества в инвестиционной сфере?

– К сожалению, алжирская и азербайджанская стороны в плане бизнеса и инвестиций не знают возможностей друг друга, поэтому необходимо поработать над расширением присутствия азербайджанской продукции в Алжире, а также над присутствием алжирской продукции в Азербайджане. Мы знаем, что многие азербайджанские товары доступны на рынках Алжира и Африки.

Сегодняшняя задача заключается в том, чтобы информировать инвесторов и экономических посредников в частном секторе об инвестиционных возможностях и торговом обмене между двумя странами. Мы должны создать экономические компании во многих секторах, помимо энергетики, а также развивать образование и научные исследования. Так, в Азербайджане зарегистрированы пять алжирских компаний, работающих в сфере услуг, торговли и сельского хозяйства. В течение 1995-2022 годов Алжиром в Азербайджан было инвестировано 504,9 тысячи долларов. Сегодня алжирцы могут инвестировать во многие отрасли Азербайджана, такие как производство, сельское хозяйство, энергетика и другие.

– Алжир – одна из самых богатых стран африканского континента, является пятой по величине экономикой на континенте с годовым валовым национальным продуктом в 113,6 миллиарда долларов. Как вы оцениваете наше сотрудничество в энергетической сфере?

– На мой взгляд, для сотрудничества в энергетическом секторе странам необходимо укреплять и разрабатывать стратегию в сферах зеленого водорода, чистой энергетики, электричества и нефти. Для этого в Азербайджане имеются широкие возможности и условия.

Электроэнергетическая промышленность Алжира демонстрирует хорошие успехи, и это очень важно для построения экономических отношений. Когда цены на энергоносители низкие, потребитель может приобретать продукцию по ценам, отражающим его покупательную способность. Для доставки азербайджанских нефти и газа на мировые рынки построены большие трубопроводы. Алжир, в свою очередь, тоже, будучи крупнейшим по территории государством Северной Африки, расположенным на берегу Средиземного моря, обладает такими природными ресурсами, как нефть, газ, железная руда, фосфаты, уран, свинец, цинк. Эти естественные условия создают широкие возможности для сотрудничества. Будучи страной, производящей нефть и газ, Алжир достиг серьезных успехов. В этой области у обеих наших стран накоплен богатый опыт, поделиться которым будет полезно для их сотрудничества.

Кроме того, большую важность представляет соглашение между энергетической компанией Алжира и SOCAR. У этого соглашения большое будущее, оно вступит в силу в ближайшие месяцы и будет способствовать развитию торговых отношений в сфере энергетики между двумя странами. Мы понимаем ответственность за наведение мостов братства и сотрудничества на основе культурного наследия между двумя странами и наших общих интересов.

– Каковы возможности стран для сотрудничества в сфере сельского хозяйства?

– Сельское хозяйство занимает особое место в развитии экономических отношений. Алжир может импортировать сельскохозяйственную продукцию из Азербайджана. Высокие технологии Азербайджана могут быть применены в сельском хозяйстве Алжира, особенно в производстве зерновых и сухофруктов.

Следует сосредоточить внимание на таких сферах, как сектор недвижимости, туризм, высшее образование, научно-исследовательские лаборатории, обмен научными делегациями, инновационный сектор. Текстильному сектору Азербайджана удалось освоить технологии Турции и Германии. Эта сфера, а также производственный сектор могут оказать положительное влияние на сотрудничество двух стран. Кроме того, Алжир входит в Африканскую континентальную зону свободной торговли Зликаф, Азербайджан заинтересован в использовании ее статуса и налоговых льгот.

– Как вы оцениваете туристический потенциал между странами?

– Туризм остается одним из важнейших факторов, это результат развития совместного сотрудничества, а также прямых обменов между делегациями. С расширением торговых связей и прямых инвестиций роль туризма возрастет. Азербайджан станет важным направлением для алжирских туристов.

– Ваши ожидания от COP29, которая пройдет в Азербайджане?

– Проведение саммита в стране, имеющей большой опыт в сфере чистой энергетики и приверженности защите окружающей среды, представляет большую важность. Мир все больше обращает свое внимание на Азербайджан, и я считаю, что COP29 приведет ко многим полезным изменениям в мире. Баку демонстрирует свою приверженность переходу на зеленую энергетику. Азербайджан, как страна с нефтяной экономикой, всегда бережно относился к проблемам природы и климата. Это особенно важно, поскольку страна имеет большой сельскохозяйственный потенциал и хочет войти в «зеленую экономику». В настоящее время Азербайджан занимает важное положение между странами Кавказа и Азии, и в то же время является связующим звеном, соединяющим Азию и Европу.

Ясмин Мамедова