В Азербайджане 3 000 автобусов будут заменены электробусами

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Азербайджан нацелен на замену 3 000 автобусов на электробусы, сообщил заведующий отделом транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев.

По его словам, все автобусы в Баку и Абшероне будут заменены на электробусы в долгосрочной перспективе, а снятые с линии отправлены в регионы и со временем также заменены.

Ф.Алиев подчеркнул, что для внедрения электробусов необходима соответствующая инфраструктура.

Он добавил, что китайская компания BYD планирует первоначально инвестировать 34 млн долларов США в производство автобусов с электродвигателями на заводе, который будет построен в Сумгайытском химическом промышленном парке. С учетом внутреннего спроса и экспортных возможностей, годовой объем производства ожидается на уровне 500 единиц. В рамках проекта планируется создать 800 новых рабочих мест.

«В настоящее время автобусы закупаются у трех китайских компаний, и мы выясняем, какая из них лучше. Автобусы этих компаний отличаются друг от друга», – отметил он.