Байрамов встретился с премьером Катара

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассим Аль Тани.

Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети Х.

«МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассим Аль Тани для обсуждения важных вопросов, стоящих в двусторонней повестке дня, а также перспектив укрепления существующего партнерства между Катаром и Азербайджаном», – говорится в сообщении.