Пашаев госпитализирован после удара ВСУ

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Бывший адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев госпитализирован после ранения под Угледаром в зоне «спецоперации». Об этом он сам сообщил ТАСС.

«Я получил ранение в результате удара ВСУ по месту расположения того подразделения под Угледаром, в котором я находился. Сейчас я в больнице, мне трудно говорить врачи оказывают мне помощь», – сказал юрист.

По предварительным данным, он получил ранение в результате удара беспилотника.

В Telegram-канале Пашаева говорится, что он был ранен при нападении дрона-камикадзе во время выполнения боевого задания. Отмечается, что «он защитил своего товарища».

«Угрозы жизни Эльмана Пашаева нет, однако ранение тяжелое», – сказано в сообщении.