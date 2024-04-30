Польша официально запросила размещение у себя ядерного оружия США

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Польша официально запросила размещение у себя американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear sharing.

Об этом сообщил замминистра обороны Польши Павел Залевский в эфире местного ТВ.

«Мы говорим о программе, которая называется Nuclear sharing. Это программа НАТО, но решение и полный контроль над применением ядерного оружия, которое, например, размещалось бы в Польше, принимали бы американцы. Конечно, эта программа действует в Европе. В ней принимают участие Бельгия, Италия, Германия. И Польша заявила о своей готовности участия в этой программе. И это заявление о готовности не было отозвано», – сообщил Залевский.