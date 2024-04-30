Кыргызстан просит Россию о помощи для мигрантов

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Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и министр правительства Москвы Сергей Черемин обсудили ситуацию с киргизскими трудовыми мигрантами в столице РФ, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

«В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества Кыргызской Республики с городом Москвой. Министр Кулубаев отметил значительное количество граждан Кыргызской Республики, осуществляющих трудовую деятельность в Москве, и выразил просьбу оказать максимальное содействие правительства Москвы в создании благоприятных условий для трудовых мигрантов из Кыргызстана», – заявил представитель пресс-службы.