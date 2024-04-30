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Главное Общество

Оштрафованы владельцы ресторанов, загрязняющих воздух

Оштрафованы владельцы ресторанов, загрязняющих воздух

В ходе очередных мониторингов на объектах общественного питания и ресторанах были приняты соответствующие законодательные меры в связи с превышением допустимого предела выброса в атмосферу загрязняющих веществ.

Об этом сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Сотрудниками госслужбы составлены протоколы в отношении действующих в Баку ресторанов Movida Plaza, Üzeyir, Xudafərin, Neolit City, Şahənşah, Qaynana, Old Manqal, Salam Baku, Muğam Klub, Səhər Mehi, Nanə Pub, в Сумгайыте – Yeni Həyat, Romanse, Veqas, Tərlan, Orman, в Гяндже – Tural, Kəhraba, Söyüdlük, в Гёйгельском районе – Münasib, в Самухском районе – Çıraq Plaza.

Госслужба экологической безопасности призвала владельцев предприятий общественного питания и ресторанов обеспечить соответствие технических показателей очистных устройств на своих объектах нормам и не допускать загрязнения воздуха.

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