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Главное Мир

BMW вложит миллиарды в завод в Китае

BMW вложит миллиарды в завод в Китае

Немецкий автоконцерн BMW направит $2,8 млрд на модернизацию своего завода в Шэньяне на северо-востоке Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

«Запланированные инвестиции подчеркивают не только нашу уверенность в долгосрочных экономических перспективах Китая, но и в инновационных возможностях наших китайских партнеров», — заявил председатель правления BMW Оливер Зипсе.

В последние годы BMW активно увеличивает свои инвестиции в Китай, где находится крупнейшая производственная база группы в мире. В прошлом ноябре концерн завершил строительство главного корпуса нового завода по производству аккумуляторов в Шэньяне. На него ушло порядка $1,38 млрд.

По итогам 2023 года BMW поставила на китайский рынок более 820 тыс. автомобилей.

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