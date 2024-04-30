Буайон вернулась в Баку после консультаций с Макроном

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Посол Франции Анн Буайон вернулась в Азербайджан и продолжает дипломатическую деятельность, сообщает АПА.

Напомним, она была отозвана для консультаций на фоне напряженных отношений между Баку и Парижем.

«Франция приняла решение отозвать своего посла в Азербайджане для консультаций в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих ущерб отношениям между нашими двумя странами. Президент Республики выразил сожаление по поводу действий Азербайджана и выразил пожелание, чтобы азербайджанская сторона разъяснила свои намерения», – заявили тогда в МИД Франции.