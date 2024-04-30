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Эльдар Самедов: Армянская сторона отказывается предоставлять информацию о лицах, плененных в первую войну

Эльдар Самедов: Армянская сторона отказывается предоставлять информацию о лицах, плененных в первую войну

Минный террор со стороны Армении продолжается, и после Отечественной войны главный фактор препятствия в поисках лиц без вести пропавших – это заминированные территории и нежелание армянской стороны предоставлять нам карты минных полей и информацию о местах захоронения, хотя мы неоднократно обращались с запросами. Об этом на брифинге Государственной комиссии по пропавшим без вести и взятым в заложники заявил заместитель председателя Рабочей группы Госкомиссии Эльдар Самедов.

По его словам, самой точной информацией располагает армянская сторона.

Он отметил, что 872 человек в первую Карабахскую войну были взяты в плен живыми, из них свыше 200 содержались на армянской стороне.

«872 человек были взяты в плен живыми. Часть из них содержалась на территории Армении, если не ошибаюсь, свыше 253 человек. Мы пытались связаться с ними при помощи Международного комитета красного креста, но потом Армения отказалась помогать нам и предоставлять информацию о наших гражданам. Сегодня у нас нет дополнительной информации о тех лицах, что были взяты в плен живыми. Вся эта информация была получена после режима прекращения огня. Мы готовы к сотрудничеству с противной стороной», – сказал Эльдар Самедов.

Сотрудник Генпрокуратуры Орхан Рзаев, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что 54 человека были найдены в местах массовых захоронений.

«Армения грубо нарушила женевские конвенции, где говорится о том, что погибшие должны быть захоронены должным образом, с указанием имён и года рождения. Но мы стали свидетелями того, что армяне всячески пытались замести следы своих преступлений», – сказал Рзаев.

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