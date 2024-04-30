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Эльдар Самедов: Обо всех пропавших была собрана обширная информация

Эльдар Самедов: Обо всех пропавших была собрана обширная информация

Опознание найденных станков, идентификация личностей осуществляется при помощи судебно-медицинской экспертизы, судебно-генетической экспертизы, а также играет роль место захоронения и другие особые приметы пропавших.

«Кроме того, мы в течение всех предыдущих лет собирали обширную  информацию обо всех пропавших без вести лиц, далее эта информация была систематизирована. При обнаружении же станков проводилась сверка», – об этом, как сообщает Minval.az, журналистам на брифинге Госкомиссии по пропавшим без вести и взятым в заложники гражданам сообщил заместитель председателя Рабочей группы Госкомиссии Эльдар Самедов.

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