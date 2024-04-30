Министр обороны Армении обсудил с французским сенатором военное сотрудничество

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Министр обороны Армении Сурен Папикян и член комиссий Сената Франции по внешним отношениям, обороне, вооруженным силам и по европейским делам Ронан Ле Глойо обсудили двусторонние отношения между Арменией и Францией в области обороны, а также вопросы, касающиеся сотрудничества с Европейским союзом.

Собеседники затронули также вопросы региональной безопасности и широкомасштабных реформ, проводимых в Вооруженных силах РА.

На встрече также присутствовал посол Франции Оливье Декоттиньи, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.