AstraZeneca официально признала, что ее вакцина от COVID-19 может спровоцировать тромбоз |
Адвокат Эльман Пашаев ранен на войне в Украине |
У Байдена исключили прием Украины в НАТО в ближайшие годы |
15 лет со дня теракта в АГНА |
Белый дом: Помощь в Украину идет |
Блинкен отверг антироссийскую направленность НАТО |
ГЭЦ из-за жары перенес начало экзаменов |
Болгария заинтересована в росте поставок азербайджанских энергоресурсов |
Мехрибан Алиева поздравила Ульвию Фаталиеву |
Главное Армия

Министр обороны Армении обсудил с французским сенатором военное сотрудничество

Министр обороны Армении обсудил с французским сенатором военное сотрудничество

Министр обороны Армении Сурен Папикян и член комиссий Сената Франции по внешним отношениям, обороне, вооруженным силам и по европейским делам Ронан Ле Глойо обсудили двусторонние отношения между Арменией и Францией в области обороны, а также вопросы, касающиеся сотрудничества с Европейским союзом.

Собеседники затронули также вопросы региональной безопасности и широкомасштабных реформ, проводимых в Вооруженных силах РА.

На встрече также присутствовал посол Франции Оливье Декоттиньи, сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства.

Теги:
Из этой рубрики
Министр обороны Армении обсудил с французским сенатором военное сотрудничество
Армия

Министр обороны Армении обсудил с французским сенатором военное сотрудничество

2024/04/30, 12:06
В Армении стартовало серийное производство бронешлемов
Армия

В Армении стартовало серийное производство бронешлемов

2024/04/30, 10:01
В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову северокорейской ракетой
Армия

В ООН подтвердили, что Россия била по Харькову северокорейской ракетой

2024/04/30, 09:26
Азербайджанскому спецназу исполнилось 25 лет
Армия

Азербайджанскому спецназу исполнилось 25 лет

2024/04/30, 00:09
Белый дом: Помощь в Украину идет
Армия

Белый дом: Помощь в Украину идет

2024/04/29, 23:36
США уличили израильских военных в нарушениях прав человека (видео)
Армия

США уличили израильских военных в нарушениях прав человека (видео)

2024/04/29, 22:54
Казахстан опроверг слухи о поставках военных самолетов в Украину
Армия

Казахстан опроверг слухи о поставках военных самолетов в Украину

2024/04/29, 21:51
Украина ждет крупного вражеского контрнаступления
Армия

Украина ждет крупного вражеского контрнаступления

2024/04/29, 20:39
Представители Омбудсмена проверили госпиталь Минобороны (фото)
Армия

Представители Омбудсмена проверили госпиталь Минобороны (фото)

2024/04/29, 20:11