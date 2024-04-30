Названы имена 73 без вести пропавших, чьи останки были найдены

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Сегодня на брифинге Государственной комиссии по пропавшим без вести и взятым в заложники гражданам при СГБ республики стало известно о судьбе 73 пропавших без вести в период первой Карабахской войны.

Об этом на мероприятии заявил сотрудник СГБ Тамерлан Рагимов, сообщает Minval.az.

Заместитель председателя Рабочей группы Госкомиссии Эльдар Самедов зачитал имена всех 73 человек, чьи останки были найдены в разных местах захоронения.

Отметим, что на мероприятии участвовали родственники пропавших лиц.