Ряд стран Запада предложил сократить продажу оружия Израилю

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Страны Запада высказали предложение сократить продажу вооружений Израилю в целях урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«Западные страны сейчас предлагают сократить продажу оружия Израилю и даже ограничить его доступ к технологиям», – говорится в сообщении издания.

Отмечается, что контактная группа, созданная Организацией исламского сотрудничества и Лигой арабских государств для прекращения боевых действий в секторе Газа, а также представители «некоторых западных стран» недавно провели встречи и «важные переговоры в Эр-Рияде» по урегулированию палестино-израильского кризиса.

Газета пишет, что ограничение воздушного пространства также входит в число предложений помимо сокращения продажи оружия израильской армии.