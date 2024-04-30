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МВД: Задержаны 76 человек, находившихся в розыске

МВД: Задержаны 76 человек, находившихся в розыске

Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было обеспечено раскрытие 36 преступлений, зарегистрированных на территории страны 29 апреля, а также семи нераскрытых преступлений, связанных с предыдущими периодами.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержано 76 человек, находившихся в розыске (в том числе 56 человек в качестве должников).

«Выявлено 13 фактов, связанных с наркотиками, и 34 факта, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

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