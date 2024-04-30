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Россия приняла решение по Молдове: Bloomberg рассказал о тактике Кремля

Россия приняла решение по Молдове: Bloomberg рассказал о тактике Кремля

Россия планирует устроить «гибридную» атаку на Молдову накануне ее президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский Союз, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с оценками британской разведки.

По словам собеседников агентства, Великобритания поделится разведывательными данными с молдавскими властями, чтобы помочь ей противостоять угрозе со стороны российских агентов в ближайшие месяцы.

Во вторник, 30 апреля, министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой встретится в Лондоне с министром промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусратом Гани, чтобы обсудить «подрывное российское вмешательство». Кроме того, встречу проведут и министры обороны двух стран.

По словам Попшоя, в своих «гибридных» атаках Кремль использует различные методы, в частности дипфейки, сгенерированные искусственным интеллектом, и подкуп для подрыва демократии в Молдове.

Выборы в Молдове должны состояться 20 октября. На них проевропейский президент Молдовы Майя Санду будет баллотироваться на второй срок. В тот же день состоится и референдум о вступлении страны в ЕС.

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