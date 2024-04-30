Украина обсуждает с Европой ограничения для Telegram

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Украинские власти работают с Евросоюзом над регуляцией мессенджера Telegram, включая блокировку и штрафы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк.

В октябре 2023 года представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке сообщил на брифинге в Брюсселе, что Telegram обязан до 17 февраля 2024 года назначить своего юридического представителя для обеспечения связи с ЕК с целью контроля контента в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.

По словам Герасимьюк, Киев предлагает внести Telegram в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать. «В таких случаях блокировки или в случае нарушений законодательства (такие платформы – прим. ТАСС) могут быть оштрафованы. Как это происходит с другими компаниями, которые в этом перечне», – цитирует ее издание «Страна». Она также предложила запретить украинским чиновникам и государственным организациям вести свои Telegram-каналы.

В ночь на 29 апеля на Украине заявили, что Telegram заблокировал несколько официальных украинских ботов, в том числе бот Главного управления разведки. В разведывательном ведомстве назвали решение о блокировке ботов необоснованным и раскритиковали руководство Telegram. В понедельник днем украинские боты военных и спецслужб возобновили свою работу.