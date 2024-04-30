Илон Маск назвал вопрос о захвате Россией Одессы «единственным оставшимся» в войне

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Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск назвал вопрос о взятии Россией Одессы последним оставшимся в украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети Х.

«Возьмет ли Россия в конечном итоге Одессу – это, на мой взгляд, единственный оставшийся вопрос», — написал Маск.

Таким образом он отреагировал на на пост издания Zero Hedge, в котором приводились слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского об ухудшении ситуации на фронте.

По мнению бизнесмена, Россия не остановится пока полностью не освободит Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.