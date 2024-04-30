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Главное Общество

В Сумгайыте найдены гранаты (видео)

В Сумгайыте найдены гранаты (видео)

На территории города Сумгайыт обнаружены боеприпасы.

Как сообщает МЧС Азербайджана, на место незамедлительно была привлечена группа быстрого реагирования по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что боеприпасы, обнаруженные при осмотре места происшествия, это пять пригодных для боевого применения ручных гранат F-1, 3 взрывателя УЗРГМ и одна дымовая шашка.

Боеприпасы были вывезены с территории для нейтрализации специалистами группы быстрого реагирования Спасательной службы особого риска МЧС.

Во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в непосредственной близости от нее, не было обнаружено никаких других опасных или подозрительных предметов.

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