Маск разбогател на $37,3 млрд за пять дней

159 Просмотров

За последние пять дней состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось на $37,3 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Это самый значительный недельный прирост его богатства с начала марта 2022 года. Новости о возможном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu способствовали росту акций Tesla.

Только 29 апреля состояние Илона Маска увеличилось на $18,5 млрд, достигнув отметки в $201,5 млрд по данным Bloomberg. В этот же день акции Tesla подорожали на 17,76%.