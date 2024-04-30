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Маск разбогател на $37,3 млрд за пять дней

Маск разбогател на $37,3 млрд за пять дней

За последние пять дней состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось на $37,3 млрд.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Это самый значительный недельный прирост его богатства с начала марта 2022 года. Новости о возможном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu способствовали росту акций Tesla.

Только 29 апреля состояние Илона Маска увеличилось на $18,5 млрд, достигнув отметки в $201,5 млрд по данным Bloomberg. В этот же день акции Tesla подорожали на 17,76%.

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