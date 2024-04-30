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Бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы за попытку передать сведения «российскому агенту»

Бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы за попытку передать сведения "российскому агенту"

Экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Джаре Себастьяна Далка приговорили к 21 году тюрьмы за то, что он пытался передать секретную информацию якобы российскому агенту, который на самом деле был сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) под прикрытием. Об этом сообщил американский Минюст.

Ранее экс-сотрудник АНБ признал вину по шести пунктам, в частности подтвердил, что использовал зашифрованную электронную почту, чтобы направить выдержки из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом.

За свои услуги Далк требовал $85 тыс. и обещал делиться секретной информацией и в дальнейшем, указывает ведомство. При этом ранее отмечалось, что ему грозило пожизненное тюремное заключение.

«Обвиняемый <…> полагал, что продавал секретную информацию о национальной безопасности <…>. Этот приговор демонстрирует, что те, кто пытается предать нашу страну, будут привлечены к ответственности за свои преступления», – говорится в заявлении генпрокурора.

«Этот приговор должен послужить суровым предупреждением всем <…>, что предательство этого доверия чревато последствиями», – заявил директор ФБР Кристофер Рей.

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