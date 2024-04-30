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В Лачин и село Забух возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В Лачин и село Забух возвращается очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В город Лачин и село Забух выехал очередной миграционный караван с бывшими вынужденными переселенцами.

На данном этапе в Лачин возвращаются 21 семья (65 человек), в Забух – две семьи из четырех человек.

Семь семей (21 человек), временно проживавшие в Агджабединском, Кюрдамирском и Бейлаганском районах, отправятся в путь из пунктов проживания. Они присоединятся к миграционному каравану в селе Ахмедбейли Физулинского района.

С учетом выехавших сегодня бывших вынужденных переселенцев в Лачин отправились 493 семьи (1 838 человек), а в село Забух района – 217 семей (823 человека).

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