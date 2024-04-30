Адвокат Эльман Пашаев ранен на войне в Украине

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Бывший адвокат актера Михаила Ефремова азербайджанец Эльман Пашаев ранен на войне в Украине.

Об этом пишет Starhit cо ссылкой на друга и помощника Пашаева.

По данным издания, группа, в которой находился адвокат, попала под обстрел под Угледаром. Как рассказал его друг, Пашаев и его сослуживцы сейчас находятся в окружении украинских войск.

«Он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — рассказал он.

По его словам, группа ждет эвакуации в крайне сложной обстановке.