У Байдена исключили прием Украины в НАТО в ближайшие годы |
15 лет со дня теракта в АГНА |
Белый дом: Помощь в Украину идет |
Блинкен отверг антироссийскую направленность НАТО |
ГЭЦ из-за жары перенес начало экзаменов |
Болгария заинтересована в росте поставок азербайджанских энергоресурсов |
Мехрибан Алиева поздравила Ульвию Фаталиеву |
Украина ждет крупного вражеского контрнаступления |
Раскрыты детали финансовых махинаций в Минобороны страны |
Главное Мир

Адвокат Эльман Пашаев ранен на войне в Украине

Адвокат Эльман Пашаев ранен на войне в Украине

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова азербайджанец Эльман Пашаев ранен на войне в Украине.

Об этом пишет Starhit cо ссылкой на друга и помощника Пашаева.

По данным издания, группа, в которой находился адвокат, попала под обстрел под Угледаром. Как рассказал его друг, Пашаев и его сослуживцы сейчас находятся в окружении украинских войск.

«Он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — рассказал он.

По его словам, группа ждет эвакуации в крайне сложной обстановке.

Теги:
Из этой рубрики
Адвокат Эльман Пашаев ранен на войне в Украине
Мир

Адвокат Эльман Пашаев ранен на войне в Украине

2024/04/30, 07:28
У Байдена исключили прием Украины в НАТО в ближайшие годы
Мир

У Байдена исключили прием Украины в НАТО в ближайшие годы

2024/04/30, 00:39
Армянский депутат пожаловался на незаконное задержание
Мир

Армянский депутат пожаловался на незаконное задержание

2024/04/30, 00:21
Казахстан отменил масочный режим
Мир

Казахстан отменил масочный режим

2024/04/29, 22:29
Число жертв в Газе достигло 34488
Мир

Число жертв в Газе достигло 34488

2024/04/29, 21:40
В Турции заблокировали соцсеть Threads
Мир

В Турции заблокировали соцсеть Threads

2024/04/29, 21:02
Саакашвили передумал судиться с Грузией
Мир

Саакашвили передумал судиться с Грузией

2024/04/29, 19:43
Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах (видео)
Мир

Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах (видео)

2024/04/29, 19:03
Бени Ганц прокатился на мотоцикле у сектора Газа и сломал ногу
Мир

Бени Ганц прокатился на мотоцикле у сектора Газа и сломал ногу

2024/04/29, 17:17