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Тьяго Силва покидает «Челси» (видео)

Тьяго Силва покидает «Челси» (видео)

Тьяго Силва покинет «Челси» после завершения сезона. Об этом объявил сам футболист. Видео с заявлением легендарного бразильского защитника обнародовала пресс-служба лондонского клуба.

Бразильский футболист присоединился к «синим» в качестве свободного агента в августе 2020 года, покинув французский ПСЖ. С тех пор 39-летний защитник провел за клуб 151 матч, забив девять голов и сделав три голевых передачи. Вместе с «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ.

В этом сезоне Тьяго Силва сыграл в 34 поединках, отличившись 4 забитыми мячами.

Зимой руководство лондонского клуба попыталось оставить защитника и предложить бразильцу продлить контракт. Впрочем, футболист отказался. Предварительно, футболист планирует завершить карьеру на родине. Защитника хочет подписать «Флуминенсе».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Бразилии в 2 миллиона евро.

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