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Армянский депутат пожаловался на незаконное задержание

Армянский депутат пожаловался на незаконное задержание

Депутат блока «Айастан» Артур Хачатрян написал заявление против сотрудников полиции, незаконно подвергших его приводу. Об этом он сообщил в соцсети.

По его словам, 27 апреля во время акции протеста на трассе Ереван-Севан группа полицейских без предъявления каких-либо законных требований, провоцируя ситуацию, применила силу в его отношении. Депутата на полицейской машине (в сопровождении 4 сотрудников) доставили в отделение полиции Раздана.

«Приказы отдавал и спровоцировал потасовку глава Котайкского регионального управления полиции Рубен Давтян. Уверен, он прекрасно знал, что я депутат», – написал Хачатрян.

По его словам, Давтян был в гражданском и не представился. А сопровождавшие его полицейские не реагировали на заявления о том, что он депутат.

Уже в отделе полиции Хачатряну сообщили, что «его не подвергали приводу».

Произошедшее говорит о том, что полиция ставит себя выше закона, Конституции, уверен Хачатрян.

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