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Казахстан отменил масочный режим

Казахстан отменил масочный режим

Главный государственный санитарный врач Казахстана, Айжан Есмагамбетова, отменила постановление от 8 февраля 2024 года «Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем», передает Liter.kz.

По новому документу, постановление было отменено в связи с завершением эпидемического сезона гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

«Отменить постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 8 февраля 2024 года No 2 «Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем», – говорится в тексте нового постановления.

Постановление вступило в силу со дня подписания. В предыдущем документе от 8 февраля были предусмотрены следующие меры:

использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Также было рекомендовано использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения.

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