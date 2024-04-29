Болгария заинтересована в росте поставок азербайджанских энергоресурсов |
Мехрибан Алиева поздравила Ульвию Фаталиеву |
Украина ждет крупного вражеского контрнаступления |
Раскрыты детали финансовых махинаций в Минобороны страны |
Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах (видео) |
Азербайджанские саперы за неделю разминировали 1245 гектаров |
Между Азербайджаном и Арменией установлено 35 пограничных столбов |
Столтенберг раскрыл условие вступления Украины в НАТО |
Азербайджанская шахматистка вошла в историю |
Главное Мир

Число жертв в Газе достигло 34488

Число жертв в Газе достигло 34488

Число палестинцев, погибших в результате продолжающейся с 7 октября агрессии Израиля в секторе Газа, достигло 34488 человек, еще 77643 получили ранения. Об этом говорится в сообщении палестинского Минздрава в секторе Газа.

По данным ведомства, за последние сутки погибли еще 34 жителя эксклава, 68 получили ранения.

В сообщении отмечается, что под завалами разрушенных зданий и на обочинах дорог все еще остаются тела погибших. Бригады скорой помощи и сил гражданской обороны не могут до них добраться из-за препятствий со стороны израильских сил.

Теги:
Из этой рубрики
Казахстан отменил масочный режим
Мир

Казахстан отменил масочный режим

2024/04/29, 22:29
Число жертв в Газе достигло 34488
Мир

Число жертв в Газе достигло 34488

2024/04/29, 21:40
В Турции заблокировали соцсеть Threads
Мир

В Турции заблокировали соцсеть Threads

2024/04/29, 21:02
Саакашвили передумал судиться с Грузией
Мир

Саакашвили передумал судиться с Грузией

2024/04/29, 19:43
Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах (видео)
Мир

Комитет парламента Грузии поддержал законопроект об иноагентах (видео)

2024/04/29, 19:03
Бени Ганц прокатился на мотоцикле у сектора Газа и сломал ногу
Мир

Бени Ганц прокатился на мотоцикле у сектора Газа и сломал ногу

2024/04/29, 17:17
В Стамбуле задержали боевиков ИГ по подозрению в подготовке теракта
Мир

В Стамбуле задержали боевиков ИГ по подозрению в подготовке теракта

2024/04/29, 16:49
Таджикистан вручил ноту России за ущемление таджиков
Мир

Таджикистан вручил ноту России за ущемление таджиков

2024/04/29, 16:34
СМИ: Пашинян не поедет на инаугурацию Путина
Мир

СМИ: Пашинян не поедет на инаугурацию Путина

2024/04/29, 16:19