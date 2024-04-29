Число жертв в Газе достигло 34488

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Число палестинцев, погибших в результате продолжающейся с 7 октября агрессии Израиля в секторе Газа, достигло 34488 человек, еще 77643 получили ранения. Об этом говорится в сообщении палестинского Минздрава в секторе Газа.

По данным ведомства, за последние сутки погибли еще 34 жителя эксклава, 68 получили ранения.

В сообщении отмечается, что под завалами разрушенных зданий и на обочинах дорог все еще остаются тела погибших. Бригады скорой помощи и сил гражданской обороны не могут до них добраться из-за препятствий со стороны израильских сил.